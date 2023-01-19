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Haberler Gündem Sivaslı Kıbrıs Gazisi Necati Duyar'a veda
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Kangal'ın eski başkanlarından Kıbrıs Gazisi Necati Duyar'a veda

Sivas'ın Kangal ilçesinde 1984-1989 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Kıbrıs Gazisi Necati Duyar hayatını kaybetti. Gazi Duyar, askeri törenle ilçe mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı

Sivaslı Kıbrıs Gazisi Necati Duyar'a veda
İHA

Kıbrıs Gazisi Necati Duyar, Sivas'ın Kangal ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kangal ilçesinde 1984-1989 yılları arasında belediye başkanı olarak da görev yapan Kıbrıs Gazisi Necati Duyar hayatını kaybetti.

Duyar, Kangal'daki Abdurrahman Paşa Camii'nde dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurlandı. Duyar'ın cenaze namazına Kangal Kaymakamı Onur Aykaç, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Gazi Necati Duyar, askeri törenle ilçe mezarlığına defnedildi.

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