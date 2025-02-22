Sivasspor: 1 - Konyaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Net Global Sivasspor sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırladı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Net Global Sivasspor ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Sivas'ın golünü 8. dakikada Emrah Başsan kaydederken; Konya'nın golü ise 13. dakikada Yusuf Erdoğan'dan geldi.
Ayrıca Yiğidolar'da 80. dakikada Uros Radakovic, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından 4 maçtır kazanamayan Sivasspor 24 puana ulaştı. 3 maçtır galip gelemeyen Konyaspor da 25 puana yükseldi.
Ligin 26. haftasında Sivasspor deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.