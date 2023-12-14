Sivasspor, Başakşehir maçı için gerçekleştirdiği antrenmanları sürdürdü - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

Sivasspor, Başakşehir maçı için gerçekleştirdiği antrenmanları sürdürdü - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

Sivasspor, Başakşehir maçı için gerçekleştirdiği antrenmanları sürdürdü Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 12. sırada yer alan Sivasspor, deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, daha sonra ayak tenisi oynadı. Antrenman orta sonlandırma ve dayanıklılık çalışmaları ile sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Başakşehir ile Sivasspor 19 Aralık Salı günü saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.