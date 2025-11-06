Habertürk
        Sivasspor Başkanı görevinden ayrıldı - Futbol Haberleri

        Sivasspor Başkanı görevinden ayrıldı

        Trendyol 1. Lig takımlarından Özbelsan Sivasspor'da kulüp başkanı Gökhan Karagöl, görevinden ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 18:47 Güncelleme: 06.11.2025 - 18:47
        Sivasspor Başkanı görevinden ayrıldı!
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un başkanı Gökhan Karagöl, istifa ettiğini açıkladı.

        Başkan Karagöl, yaptığı açıklamasında Sivasspor'u her zaman destekleyeceğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

        "Değerli Sivasspor camiasına, taraftarlarımıza ve kamuoyuna, Büyük bir onurla yürüttüğüm Sivasspor Kulüp Başkanlığı görevimden ayrılma kararı aldığımı üzülerek kamuoyuna duyuruyorum. Bu göreve başladığım günden bu yana tek amacım; Sivasspor'u hak ettiği yerlere taşımak, bu şehrin adını gururla temsil eden bir kulüp olarak Türk futbolundaki saygın konumunu güçlendirmekti. Bizler hiçbir kişisel menfaat gözetmeden, sadece bu arma için çalıştık. Tüm zorluklara rağmen Sivasspor için mücadele etmek, bu camiaya hizmet etmek benim için büyük bir gururdu. Bugün geriye dönüp baktığımda; yaptıklarımızın, alınan yolun ve kurulan yapının geleceğe ışık tutacağına inanıyorum. Ancak geldiğimiz noktada, hem kişisel olarak hem de kulübümüzün menfaatleri açısından, bu görevi devretmenin daha doğru olacağı kanaatine vardım. Bu süreçte yanımda olan yönetim kurulu arkadaşlarıma, teknik ekibimize, futbolcularımıza, kulüp çalışanlarımıza ve her koşulda desteğini esirgemeyen büyük Sivasspor taraftarına yürekten teşekkür ediyorum. Sivasspor benim için sadece bir kulüp değil, bir aidiyet, bir emanet, bir gönül meselesidir. Görevim bugün sona eriyor olsa da, bu arma için duyduğum sevda ve sorumluluk ömür boyu sürecektir."

