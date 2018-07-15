Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, kulübün internet sitesindenden yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
İlk transfer döneminde fiyatların çok yüksek olduğunu ifade eden Otyakmaz, "Transfer çalışmalarını temkinli bir şekilde sürdürüyoruz. Tedbirli olmasaydık ve taraftarımızın bize vermiş olduğu baskıyla hoyrat davranıp biraz pahalı transferler yapmış olsaydık bugün kulübün kapısına kilit vurmamız gerekiyordu." şeklinde görüş belirtti.
Otyakmaz, birçok kulübün borcunun bulunduğunu, bazı kulüplerin transfer yapamaz hale geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bunlar Türk futbolu için çok sıkıntılı bir süreç. Belirlediğimiz birkaç tane oyuncu var, sağ bek, sağ açık ve orta sahada. Durumların olgunlaşmasını bekliyoruz, zaman içerisinde lig başlamadan bunları halletmek istiyoruz. Teknik direktörümüz Tamer Tuna, bu konuda bize baskı yapmıyor. Panik yapmamamızın en önemli nedeni de geçtiğimiz sezon dinamik, başarılı olmuş, bugün dahi maçımız olsa sahaya çıkartacağımız 11-12 oyuncumuz olması."
'BURADA OLMAKTAN DOLAYI HEYECANLIYIM'
Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ise teknik direktör Sergen Yalçın döneminde yardımcı antrenör olarak görev yaptığı kırmızı-beyazlı ekibe yabancı olmadığını kaydetti.
Sivas'ın futbol konusunda gelişmiş bir şehir olduğuna işaret eden Tuna, "Sivasspor'da olmam kariyerim açısından da en doğru yerde olduğumu gösteriyor. Bu planın içinde olmak çok önemli. Doğru bir kulüp, doğru bir şehir. Yapılabilecek çok iyi şeylerin de olduğunu biliyorum. Sivasspor'da oluşumun en büyük nedeni Başkanımız Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulumuzdur, bu konuda çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok heyecanlıyım." değerlendirmesinde bulundu.
'ÖZDEĞERLER ÖNEMLİ'
Sivasspor'un özünün güzel bir kulüp olduğuna değinen Tuna, şunları kaydetti:
"Sivaslılar güzel insanlar, Sivas'ınöz değerleri de çok önemli. Ekonomik durumun bu günlere kadar güzel gelişinin nedeni aslında bu insanların özelliğinden. Özlerini, güvenirliklerini hiç kaybetmediler. Bizim işimizin en önemli parçası takım kurabilmek. O takımı da sahada en iyi şeklide var edebilmek. Taraftara güzel futbol seyrettirmek ve heyecan duyabilecekleri bir takım göstermek. Transfer çalışmalarımız her gün devam ediyor ama bu adımlar kolay olmuyor. Görüştüğümüz oyuncuların transferi gerçekleşirse çok daha iyi bir Sivasspor olacak. Sivas'ta yaşayan aileler maçlara çocuklarını getirse o heyecanı yaşatsa stadyum dolar. Taraftar bizim en önemli parçamız."
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