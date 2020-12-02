Avrupa Ligi I Grubu'nda İspanyol temsilcisi Villarreal ile yarın karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor'da yapılan test sonucu 2 futbolcu ile teknik heyetten 2 kişide daha koronovirüse rastlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Villarreal maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize dün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 2 sporcumuz ve teknik heyetten 2 kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. 4 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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