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        Sivasspor'da sakatlık: Ziya Erdal hastaneye kaldırıldı!

        Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Sivasspor'da Tolga Ciğerci ve Ziya Erdal, sakatlık yaşamalarının ardından oyundan çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 20:10 Güncelleme: 08.02.2025 - 20:10
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        Ziya Erdal hastaneye kaldırıldı!
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        Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk eden Sivasspor'da iki sakatlık yaşandı.

        Ev sahibi ekipte Tolga Ciğerci ve Ziya Erdal, yaşadıkları sakatlıkların ardından oyundan çıktı. Ziya Erdal, kafa travması şüphesiyle hastaneye götürüldü.

        Sivasspor'da sakatlanan iki isim yerine 39. dakikada Azizbek Turgunboev ve Bieganski oyuna dahil oldu.

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