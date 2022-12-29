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Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Galatasaray'ın 30 puanı bulunuyor. Sivasspor ise 15 müsabakada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 14 puanda bulunuyor. Galatasaray mücadeleyi kazanması durumunda tekrardan liderliğe yükselecek. Peki Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

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  • Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Okan Buruk'un 11'i...

    Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında bugün Galatasaray'ı ağırlayacak. Peki Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?
  • Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Okan Buruk'un 11'i...

    Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Karşılaşma BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
  • Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Okan Buruk'un 11'i...

    Ligde oynadığı 14 müsabakada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 30 puan topladı. Galatasaray, ligde 15. haftayı lider tamamladı.
  • Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Okan Buruk'un 11'i...

    Süper Lig'de çıktığı maçların üçünü kazanan, beşinde berabere kalan ve yedisini kaybeden Demir Grup Sivasspor ise topladığı 14 puanla 15. haftayı 16. sırada bitirdi.
  • Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Okan Buruk'un 11'i...

    TAKIMDA 4 EKSİK

    Galatasaray'da cezalı ve sakat olan 4 futbolcu, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

    Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Lucas Torreira ile tedavilerine devam edilen Mauro Icardi, Mathias Ross ve Kazımcan Karataş müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

    Galatasaray'da ayrıca Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 17. haftadaki MKE Ankaragücü maçında görev yapamayacak.
  • Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Okan Buruk'un 11'i...

    İŞTE OKAN BURUK'UN MUHTEMEL 11'İ
  • Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Okan Buruk'un 11'i...

    Muslera
  • Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Okan Buruk'un 11'i...

    Sacha Boey
  • Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Okan Buruk'un 11'i...

    Victor Nelsson
  • Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Okan Buruk'un 11'i...

    Abdülkerim Bardakcı
  • Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Okan Buruk'un 11'i...

    Van Aanholt
  • Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Okan Buruk'un 11'i...

    Sergio Oliveira
  • Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Okan Buruk'un 11'i...

    Berkan Kutlu
  • Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Okan Buruk'un 11'i...

    Kerem Aktürkoğlu
  • Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Okan Buruk'un 11'i...

    Dries Mertens
  • Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Okan Buruk'un 11'i...

    Rashica
  • Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Okan Buruk'un 11'i...

    Bafetimbi Gomis

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