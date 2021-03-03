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Sivasspor-Hatayspor maçının ardından

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, sahada hem savunma hem de hücum anlamında istedikleri şeyleri yapamadıklarını söyledi.

Sivasspor-Hatayspor maçının ardından
AA

Erdoğan, karşılaşmanın ardından Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, futbolcuları Selim Ilgaz'ın maçın başında sakatlandığını anımsatarak, "Bugün bizim için en üzücü konu Selim kardeşimizin maçın ilk dakikalarında talihsiz bir sakatlık geçirmesi. Maçlar kazanılır, kaybedilir ama insan sağlığı bizim için her şeyden çok daha önemli. Kendisine bir kez daha 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum, inşallah en yakın zamanda yine aramıza katılır." diye konuştu.

Maçın ilk yarısını verimsiz geçirdiklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rakip bizden daha üstündü, hem savunma anlamında hem de hücum anlamında istediğimiz şeyleri yapamadık. Rakibin kenar hücumlarını analiz etmemize ve oyunculara anlatmamıza rağmen açıkçası çok iyi savunamadık. İkinci yarı oyuncu değişikliği ile biraz daha oyunun kontrolü bizde oldu. Orta sahadaki hareketliliğimiz topun bizde daha çok kalmasını sağladı ve oyunun kontrolünü ele aldık. Savunmadan çıkarken kaptırdığımız topla 1-0 geriye düştük ama çok çabuk 1-1'i yakaladık. Son bölümlerde iki taraf da riskler aldı, galibiyete oynadı. İki tarafın da bugün 1 puanı hak ettiğini düşünüyorum. Biz bu maçın analizlerini yapıp, hemen Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacağız. İnşallah sahamızda Kayserispor'u yenip, bu serimizi devam ettirmek istiyoruz."

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