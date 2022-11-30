Sivasspor maçlarına taraftar gelmiyor!

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 14 haftalık dilimde sahasında 8 müsabakaya çıktı. Gaziantep Futbol Kulübü, Alanyaspor, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Hatayspor, Giresunspor, Antalyaspor ve Ümraniyespor ile evinde 3 puan mücadelesi veren Sivasspor, bu maçlarda tribüne toplam 27 bin 99 futbolseveri çekti.



Kırmızı-beyazlı takım, en çok taraftarı ligin 1. haftasında Gaziantep FK karşılaşmasında topladı. Yiğidolar’ın bu maçına 3 bin 984 taraftar geldi.

En az Ümraniyespor maçında



Sivasspor'a en az taraftar ise ligin 14. haftasındaki Ümraniyespor mücadelesinde geldi. Kırmızı-beyazlıların bu maçını toplamda 2 bin 643 taraftar takip etti.

Sivasspor’un iç sahada oynadığı müsabakalarda tribüne gelen taraftar sayıları şu şekilde:



1. hafta - Gaziantep FK: 3 bin 984

3. hafta - Alanyaspor: 3 bin 716

5. hafta - Karagümrük: 3 bin 089

6. hafta - İstanbulspor: 3 bin 099

8. hafta - Hatayspor: 3 bin 384

10. hafta - Giresunspor: 3 bin 572

12. hafta - Antalyaspor: 3 bin 612

14. hafta - Ümraniyespor: 2 bin 643