Sivasspor, Leicester City'den 23 yaşındaki hücum oyuncusu Fousseni Diabate'yi renklerine bağladı. Öte yandan Sivasspor'un Manchester City'den Marlos Moreno'yu da kadrosuna katmak üzere olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ