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        Haberler Spor Futbol Sivassporlu Rey Manaj gol sayısını 22’ye yükseltti - Futbol Haberleri

        Sivassporlu Rey Manaj gol sayısını 22’ye yükseltti

        Sivasspor'un golcü futbolcusu Rey Manaj, Konyaspor ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 22'ye yükseltti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 18:33 Güncelleme: 27.04.2024 - 18:34
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        Sivasspor'un golcüsü Manaj, boş geçmiyor!
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        Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında sahasında Konyaspor ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da takımın 1 golü Rey Manaj’dan geldi.

        Karşılaşmanın 86. dakikasında topla buluşan Manaj, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Arnavut oyuncu, golün ardından büyük sevinç yaşadı.

        27 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 22’ye çıkardı. Manaj 22 golün 4’ünü Ziraat Türkiye Kupası’nda kaydetti.

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