        Sivilce döngüsünü kırın: Cilt sağlığını destekleyen beslenme önerileri

        Geçmek bilmeyen sivilceler hem fiziksel hem de psikolojik olarak yaşam kalitesini düşürüyor. Dermatologlar, bazı besinlerin düzenli tüketilmesinin cildi içeriden destekleyerek akne oluşumunu azalttığını belirtiyor. İşte detaylar...

        Giriş: 01.02.2026 - 08:30 Güncelleme: 01.02.2026 - 08:30
        Sivilcelere karşı doğru beslenme önerileri
        Sivilce problemi yalnızca ergenlik dönemine özgü değil. Yetişkinlikte de devam eden inatçı sivilcelerle mücadelede, beslenme alışkanlıklarının belirleyici rol oynadığı vurgulanıyor.

        SİVİLCE OLUŞUMUNUN NEDENLERİ

        Sivilce, ciltteki yağ bezlerinin tıkanması ve ardından iltihaplanması sonucu ortaya çıkan yaygın bir cilt problemidir. Ancak sivilce oluşumu yalnızca tek bir nedene bağlı değildir; hormonlardan beslenmeye, çevresel koşullardan kullanılan ürünlere kadar pek çok faktör bu süreci etkileyebilir.

        HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER

        Ergenlik, adet dönemi, hamilelik ve polikistik over sendromu (PCOS) gibi hormonal dalgalanmalar, androjen hormonlarının artmasına yol açar. Bu hormonlar yağ bezlerini uyararak daha fazla sebum üretilmesine neden olur. Aşırı yağ üretimi gözenekleri tıkar ve sivilce oluşumunu kolaylaştırır.

        GENETİK YATKINLIK

        Ailesinde akne problemi olan kişilerde sivilce görülme ihtimali daha yüksektir. Genetik faktörler; cilt tipi, yağ üretim miktarı ve iltihaplanmaya yatkınlık üzerinde belirleyici olabilir.

        YANLIŞ CİLT BAKIMI

        Cilt tipine uygun olmayan kozmetik ürünler, ağır makyaj ve makyajı temizlemeden uyumak gözeneklerin tıkanmasına neden olur. Ayrıca cildi aşırı kurutan ürünler, cildin kendini korumak için daha fazla yağ üretmesine yol açarak sivilceyi artırabilir. Akneye eğilimli ciltlerde non-komedojenik ürünler tercih edilmelidir.

        BESLENME ALIŞKANLIKLARI

        Şekerli, işlenmiş ve yüksek glisemik indeksli besinler insülin seviyesini yükselterek hormon dengesini bozabilir. Bu durum sivilce oluşumunu tetikleyebilir. Ayrıca süt ve süt ürünlerinin bazı kişilerde akneyle ilişkili olabileceği gösterilmiştir.

        STRES

        Yoğun stres, kortizol hormonunun artmasına neden olur. Kortizol, yağ üretimini ve iltihaplanmayı artırarak sivilce oluşumunu şiddetlendirebilir.

        İLAÇ KULLANIMI

        Kortikosteroidler, bazı antidepresanlar, lityum ve bazı doğum kontrol hapları sivilce benzeri cilt reaksiyonlarına yol açabilir. Bu tür durumlarda mutlaka bir hekime danışılmalıdır.

        HİJYEN EKSİKLİĞİ VE TEMAS

        Yüze sık dokunmak, kirli telefon ekranları, uzun süre değiştirilmeyen yastık kılıfları bakterilerin cilde taşınmasına neden olur. Bu da gözeneklerin tıkanmasını ve iltihap riskini artırır.

        ÇEVRESEL FAKTÖRLER

        Hava kirliliği, nem, terleme ve toz gibi çevresel etkenler cildin dengesini bozabilir. Özellikle kirli havalarda cildin yeterince temizlenmemesi akne riskini artırır.

        EVDE SİVİLCE VE SİVİCE İZLERİNE YÖNELİK DOĞAL YÖNTEMLER

        Evde uygulanabilecek bazı doğal yöntemler sivilcelerin yatışmasına yardımcı olabilir. Ancak her cilt farklıdır; bu nedenle uygulamadan önce alerji riskine karşı dermatoloğa danışmak önemlidir.

        ŞEKER VEYA TUZ PEELİNGİ

        Ölü derilerin temizlenmesine yardımcı olur. Islak cilde nazik dairesel hareketlerle uygulanır ve ardından durulanır.

        YEŞİL ÇAY

        Yeşil çay, yağ üretimini dengelemeye yardımcı olabilir. Islatılmış çay yaprakları cilde hafif masajla uygulanıp durulanır.

        ÇAY AĞACI YAĞI

        Antibakteriyel özelliği sayesinde sivilce oluşumunu baskılayabilir. Az miktarda pamuk yardımıyla sadece sivilcenin üzerine sürülmelidir.

        SICAK KOMPRES

        Kan dolaşımını artırarak sivilcenin daha hızlı iyileşmesine katkı sağlar. Haftada 3–4 kez uygulanabilir.

        BUZ UYGULAMASI

        İltihap ve ağrıyı azaltır. Buz, bir bezle sarılarak sivilcenin üzerine 10 dakika tutulabilir. Haftada 2–3 kez yapılabilir.

        ALOE VERA JELİ

        Yatıştırıcı etkisiyle cildi rahatlatır, C vitamini sayesinde cilt tonunun eşitlenmesine ve izlerin azalmasına katkı sağlar.

        BESLENMENİN SİVİCE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

        Beslenme tek başına sivilcenin nedeni değildir; ancak bazı gıdalar sivilcenin iyileşmesini desteklerken bazıları durumu kötüleştirebilir. Bu nedenle kişinin kendi vücudunu gözlemlemesi oldukça önemlidir.

        SU TÜKETİMİ

        Günde en az 10–12 bardak su içmek, toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve cildin daha sağlıklı görünmesini destekler.

        YÜKSEK LİFLİ BESİNLER

        Sebzeler ve baklagiller gibi lifli gıdalar, kan şekerini ve iltihabı azaltarak sivilcelerin hafiflemesine yardımcı olabilir.

        TAZE MEYVE VE SEBZELER

        Antioksidan ve vitamin açısından zengin bu besinler iltihapla mücadele eder. Sarı ve turuncu meyveler C vitamini, yeşil yapraklı sebzeler ise E vitamini açısından zengindir.

        OMEGA 3 YAĞ ASİTLERİ

        Yağlı balıklar ve kuruyemişler, iltihabı azaltarak hem sivilcelere hem de genel cilt sağlığına olumlu katkı sağlar.

        SİVİLCE İZLERİ VE ÖNLEME YOLLARI

        Sivilce izleri her akneden sonra oluşmaz ancak oluştuğunda nadiren kendiliğinden tamamen kaybolur. Kalıcı izlerden korunmak için erken ve doğru müdahale önemlidir.

        - Sivilceler mutlaka erken dönemde tedavi edilmelidir.

        - Sivilceler kesinlikle sıkılmamalı, patlatılmamalı ve kaşınmamalıdır.

        - Sivilceyle oynamak iltihabı artırır ve iz kalma riskini yükseltir.

        - Yüze dokunma alışkanlığı bırakılmalıdır.

        Görsel Kaynak: shutterstock

