Vücudumuzda çıkan sivilceleri patlatmak doğru mu? Neler yapmalıyız?
Yaşadığımız süre boyunca bazılarımız için sıklıkla, bazılarımız için ise dönem dönem çıkan sivilceleri çok ciddiye almasak da, her seferinde çıkan sivilceyi bir an önce yok etmek için patlatmaya çalışırız. Peki, sivilceleri patlatmak doğru mu?
Belki ebeveynlerimiz ya da eşlerimiz bizi bunun için çoğu kez uyarmıştır. Belki de sonuçlarına, çenemizde ve kaşlarımızda kızgın kırmızı yaralar şeklinde katlandık. Yine de, bir sivilce oluşmaya başladığında yapmak istediğimiz tek şey bir an önce o sivilceyi patlatmak olur. Sonuçlarını hiç düşündük mü? Detaylar haberimizde...
SİVİLCE NEDİR?
Emory Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde dermatoloji yardımcı doçenti olan Dr. Howa Yeung, “İnsanlarda sivilce olduğunda birkaç şey oluyor” diyor. İlk olarak, ölü deri bir kıl folikülü etrafında birikir. Bu, cildi nemlendiren ve koruyan yağlı bir madde olan sebum ile birleşir ve sivilceye neden olur.
AKNE VE SİVİLCE ARASINDAKİ FARK NEDİR?
Akne ve sivilce arasındaki fark, aknenin bir hastalık olması ve sivilcelerin aknenin bir belirtisi olabilmesidir.
Pittsburgh Üniversitesi Tıp Merkezi'nde dermatolog olan Dr. Olga Bunimovich, iki ana akne türü olduğunu açıklıyor: komedonal ve inflamatuar. Komedonal akne, siyah nokta ve beyaz nokta anlamına gelir. Siyah noktalarda yağ ve ölü deri fazlalığı cilt yüzeyinde açıktır, beyaz noktalar ise cilt yüzeyinde kapalıdır. Bazı durumlarda, bu akne bakterileri çeker ve bu da iltihaplanmaya neden olur. Bu durum genellikle daha ağrılı olan püstüllere, kistlere veya nodüllere yol açabilir.
SİVİLCELERİ NEDEN PATLATIRIZ?
Boston'daki Nova Psikoterapi'nin sahibi ve psikoterapist Fabiana Casanova, “Zarar verici davranışlara karşı bilinçdışı bir çekimimiz var” diyor. Bazı bariz örneklerin bağımlılık ve aşırı yemek yemeyi içerdiğini, ancak sivilce patlatmanın da aynı eğilimin bir parçası olduğunu söylüyor.
EN BÜYÜK FAKTÖRLERDEN BİRİ STRES
Casanova, stres zamanlarında bu tür davranışlarda artış görülmesinin yaygın olduğunu söylüyor. Davranış, “düzenli görevlerimizi ve günlük aktivitelerimizi yerine getirme becerimizi etkilemeye” başladığında sorunlu hale geldiğini belirtiyor - örneğin, sivilcenizin patlaması evden çıkmanızı geciktiriyorsa veya görünüşünüz hakkında kendinizi kötü hissetmenize neden oluyorsa.
Davranışı yönetmek için Casanova, kişinin duygusal tetikleyicilerinin farkında olmasının ve bu duyguları işleyebilmesinin, aktiviteye ne kadar çekildiğimizi azaltabileceğini söylüyor.
BİR SİVİLCEYİ PATLATTIĞIMIZDA CİLDİMİZE NE OLUR?
İnsanlar sivilceyi patlattıklarında, yüzeyin altında gizlenen şeyi dışarı atmak için şişliğin etrafındaki cilde baskı yapma eğilimindedirler. Ancak irinin bir kısmı dışarı çıkabilirken, bu basıncın bir kısmı cildin daha derinlerine sızmasına ve daha fazla iltihaplanmaya neden olabilir. San Francisco'daki California Üniversitesi'nde dermatoloji profesörü olan Dr. Lindy Fox, “Bu aynı zamanda pigment değişiklikleri ve/veya yara izi riskini de artırır” diyor.
Ağrıyı dindirmek ya da irini akıtmak için sivilceyi patlattığınızda, hiçbir şeyin çıkmaması riskini de taşırsınız. Uzmanlar, sivilce izleri olan pek çok hastayla çalıştıklarını söylüyor. "Hangi izlerin sivilce izi olduğunu her zaman söyleyebiliriz," diyorlar. "Hastalar bir sivilceyi patlatmaya çalıştıklarında ve hiçbir şey çıkmadığında oluşan izler, bu yüzden onu kaşımaya devam ediyorlar." Bu izlerin genellikle pürüzlü kenarları olduğunu açıklıyorlar.
SİVİLCELERİ GÜVENLİ ŞEKİLDE PATLATMANIN BİR YOLU VAR MI?
Sivilceleri koparmak cildiniz için kötüdür. Peki bunu en az zararla yapmanın bir yolu var mı?
Fox, “Ağrılı sivilceler en iyi, iltihabı azaltmaya yardımcı olmak için drene edilebilecekleri ve/veya az miktarda kortikosteroid enjekte edilebilecekleri bir doktor muayenehanesinde tedavi edilir” diyor.
Temiz olmak önemli!
Bunimovich, bir sivilcede irin görüyorsanız ve tam deri seviyesindeyse, temiz eller veya temiz, sterilize edilmiş bir iğne kullanarak üst kısmı açıp irinin bir kısmını sıkabileceğinizi söylüyor. Ancak “neredeyse hiç baskı uygulamayın” diye uyarıyor. Derin, ağrılı bir sivilceniz varsa, Amerikan Dermatoloji Akademisi (AAD) sivilceye günde üç kez 10 ila 15 dakika boyunca temiz, ılık, nemli bir bez uygulanmasını önermektedir.
SİVİLCE OLUŞUMUNU NASIL ÖNLEYEBİLİRİZ?
Sivilceleri sıkmayı bırakmanın bir yolu da sivilcelerin oluşmasını önlemektir. Uzmanlar, özellikle şeker ve süt ürünleri alımının azaltılmasını öneriyor. Çok fazla makyaj yapan kişiler için de biraz daha az makyaj yapmaları gerektiğini, ağır makyajın gözenekleri tıkayabileceğini ve akne oluşumuna sebep olabileceğini ifade ediyorlar.
AŞIRI PEELİNG KULLANIMI
Emory Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde dermatoloji yardımcı doçenti olan Dr. Howa Yeung, ayrıca aşırı peeling konusunda da uyarıyor. “Eksfoliasyon (Eksfoliasyon ölü cilt hücrelerinin giderilmesini anlatan terimdir.) sosyal medyada popüler olsa da, genellikle akneye eğilimli cilde sahip kişilerde kullanılmasını sevmiyorum” diyor.
Aşırı peeling sebumu (Sebum, örneğin, yüzün T bölgesinde (alın, burun ve çene), göğüste ve sırtta bulunan yağ bezlerinin fizyolojik bir salgısıdır.) uzaklaştırabilir ve böylece cildin daha fazla sebum üretmesine neden olarak daha fazla akneye yol açabilir.
Kaynak: Theguardian