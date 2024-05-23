'Sivrisinekler' Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde

İBB Şehir Tiyatroları 16 – 26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt şehrinde düzenlenen “11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali”ne en beğenilen oyunlarından “ Sivrisinekler” ile konuk oluyor.

Lucy Kirkwood’un yazdığı, Ali Gökmen Altuğ’un yönettiği oyun, 24 Mayıs 2024 Cuma günü 19.00’da Gallus Theater’da sahneleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu’nun desteklediği festival, 4 Ocak’ta yitirdiğimiz Şehir Tiyatroları sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan’a ithaf ediliyor.