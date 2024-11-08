SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam yayınlanan 8'inci bölümüyle ekranlara geldi.

Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketi ile 4 saat 55 dakika TT listesinde yer aldı.

Hikmet öğrendiği gerçekle beraber eline geçen büyük kozu sonuna kadar kullanmak için Sumru üzerinde baskı kurmaya başladı. Önce Sumru’dan konak üzerindeki haklarını aldı ardından da anne yadigarı mücevheri kendisi takmaya başladı. Samet’e her şeyi anlatmak isteyen Sumru, Nihayet'in engellemesiyle Hikmet’in isteklerine boyun eğdi.

Hikmet, Sumru’yu evden kovmak istiyor;

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Sevilay’ın babasının iyileşmeye başladığını duyan Cihan, babasına üç ay sonra boşanacağını ve Melek’le evleneceğini söyledi. Bunu duyan Samet öfkeden deliye döndü. Cihan ve Melek birbirinden ayrı duramazken, Sevilay ise annesinin tehditleri yüzünden Nuh’u kendisinden uzak tutmaya devam etti.

Cihan ve Melek ayrı kalamıyor;

Nuh ve Sevilay’ın duygu dolu anları;

Bir anda hayatlarının ortasına giren ikizlere karşı öfke duyan Esat ise adamlarını Nuh’un üstüne saldı. Nuh’a yardım eli Tahsin’den geldi. Tahsin’in desteği ile Nuh, Esat’tan intikamını aldı.