'Siyah Kalp'in 25'inci bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin, Tims & B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’in merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Yayınlanan tanıtımda Nuh’un tutuklanmasına karar verilirken Hikmet gerçekleri onun yüzüne vuruyor ve yalnız olduğunu dile getiriyor. Cihan, Şansalanlar’a Melek’in yakında karısı olacağını söylerken Sevilay ve Nuh arasındaki soğuk savaş devam ediyor. Tahsin, hapishanede olan Hikmet’e dediklerini yapmazsa çıkamayacağını söylerken Hikmet savaş çanlarını çalıyor. Melek, Nuh’un nikahı basmasına rağmen “Evet” cevabını veriyor ve yeni bölümde yaşanacaklar şimdiden merak uyandırıyor.

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Yönetmenliğini; Murat Saraçoğlu ile Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaristliğini Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

'Siyah Kalp', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!