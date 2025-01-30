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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'in, üçüncü tanıtım yayınlandı

        'Siyah Kalp'in, üçüncü tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin, ilgiyle izlenen dizisi 'Siyah Kalp'in, merakla beklenen yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 00:22 Güncelleme: 30.01.2025 - 00:27
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        Üçüncü tanıtım yayınlandı
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        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını; Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’in, merakla beklenen yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı.

        'Siyah Kalp’in 18. Bölüm 3. Tanıtımı;

        Yönetmenliğini; Murat Saraçoğlu ile Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaristliğini Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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