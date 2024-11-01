Siyah Kalp 7. bölümde neler oldu? Siyah Kalp 7. bölüm tek parça izle
Siyah Kalp, 7. bölümüyle bir kez daha SHOW TV ekranlarında seyirci ile buluştu. Yayınlanan son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için son bölüm SHOW TV'ye yüklendi. İşte, Siyah Kalp 7. bölüm özeti ve tek parça, HD kalitesinde izleyebileceğiniz SHOW TV linki...
SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Siyah Kalp, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciyi ekran başına kititleyen dizi yine unutulmaz bir bölüme imza attı. İşte, Siyah Kalp tek parça, HD kalitesinde izleyebileceğiniz SHOW TV linki...
SİYAH KALP 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sevilay ve Cihan’ın evlendiğini gören Nuh ve Melek bir kez daha hayal kırıklığına uğrar. Bu durum onlara birbirlerinden başka kimseleri olmadığını yeniden hatırlatır.
Cihan kendini Melek’e açıklamaya fırsat ararken Sevilay, Hikmet tarafından tehdit edilir. Nuh her ne kadar Sevilay’ı anlamaya çalışsa da, duyacakları ona acı verecektir. Samet ikizleri konaktan uzak tutmaya kararlıdır.
SİYAH KALP SON BÖLÜM ÖZETİ
İyice köşeye sıkışan Sumru bu durumu engellemeye çalışır. Çünkü Şansalanlar’la karşı karşıya gelecek olan Melek ve Nuh her an Sumru’nun sırrını açık edebilirler. Sumru her ne kadar bunu önlemeye çalışsa da engel olamayacağı durumlar hem onu hem de Melek ile Nuh’u çıkmaza sokmuştur.
SİYAH KALP 7. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE
Dün akşam 20.00'de ekrana gelen Siyah Kalp dizisini SHOW TV üzerinden tek parça ve HD kalitesinde izleyebilirsiniz.