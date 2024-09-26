Siyah Kalp yeni bölüm bu akşam Show TV'de! 26 Eylül bugün TV'de neler var?
Tüm kanalların yayın akışı güncellendi. Bugün sabah saatlerinde gündüz kuşağı programları yer alacak. Ayrıca akşam saatlerinde TRT1'de Fenerbahçe-U.S. Gilloise maçı ve Ajax-Beşiktaş | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı yayınlanacak. Show TV'de Siyah Kalp seyirci ile buluşacak. İşte, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV tv yayın akışı 26 Eylül 2024
TV yayın akışı 26 Eylül listesi yayınlandı. Hafta sonu vaktini evinde sevdiği dizi ve programları izleyerek geçirmek isteyenler bugün tv'de ne var merak ediyorlar. Tv'de bugün dizilerin yeni bölümleri, tv programları izleyicisiyle buluşacak. Peki, bugün hangi diziler var? İşte, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV yayın akışı ve tv rehberi
SİYAH KALP YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Bağ evinde başlayan yangınla Sumru, Melek ve Nihayet alevlerin arasında kalırlar. Nuh gözünü karartıp yangının içine dalar. Bu yangın Nuh’u kendi içindeki intikam ateşi ve merhameti arasında ikilemde bırakır. Birbirlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Melek ve Nuh büyük bir korku ile sınanırlar. İkizler daha da kenetlenirken bu sınav aslında onları amaçlarına bir adım daha yaklaştırır.
Melek’ten uzak duramayan Cihan çıkmazdadır. Her ne kadar kalbinin sesini dinlemek istese de babasının onu mahkum ettiği mecburiyetlerinden kaçamaz. Nuh’a karşı duygularının farkında olan Sevilay için de Cihan’la olan evlilik kararı daha da zorlaşır. Sevilay kaderine razı gelirken ona karşı kurulan oyunların kurbanı olacaktır.
Sumru, ikizleri hayatından ve ailesinden uzak tutamayacağının artık farkındadır. Sinirleri iyice yıpranan Sumru hayatının alt üst olması korkusuyla yüzleşir.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
23:15 Deha
01:45 Kızılcık Şerbeti
TV YAYIN AKIŞINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
FENERBAHÇE-U.S. GILLOISE MAÇI BU AKŞAM 19.45'TE!
Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.45'te başlayacak. Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den şifresiz bir şekilde yayımlanacak.
AJAX - BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇI BU AKŞAM SAAT 22.00’da!
Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde ilk maçında Ajax deplasmanına sahaya çıkıyor. Johan Cruijff ArenA'da oynanacak mücadele 26 Eylül Perşembe günü saat 22.00’da başlayacak.
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:00 Şehirden Uzakta
10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
14:40 Gönül Dağı
17:55 İddiaların Aksine
18:00 Ana Haber
19:45 Fenerbahçe-U.S. Gilloise | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı
22:00 Ajax-Beşiktaş | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı
00:15 Teşkilat
KÖR NOKTA BU AKŞAM ATV’DE
Tekrar bölümüyle Kör Nokta bu akşam ATV’de!
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Karadut
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kör Nokta
23:20 Karadut
01:40 Bir Gece Masalı
GÜZEL AŞKLAR DİYARI
"Deniz'in Arhan'la aramıza girmeye gücü yetmez!"
Kabusa dönen düğünün ardından Deniz'in ablası Ünzile, konakta kardeşine edilen muameleye dayanamaz ve Deniz'i İzmir'e geri götürmek ister. Fakat Deniz, kocasının yanında kalmakta kararlıdır!
Oğlu Cemal'in ölümü ile dünyası başına yıkılan Gönül, acısını paylaşmak isteyen Deniz'i evden göndermek için planlar yapmaya başlayacaktır.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Güzel Aşklar Diyarı
22:45 Yalan
02:00 Güneşi Beklerken