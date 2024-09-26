SİYAH KALP YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bağ evinde başlayan yangınla Sumru, Melek ve Nihayet alevlerin arasında kalırlar. Nuh gözünü karartıp yangının içine dalar. Bu yangın Nuh’u kendi içindeki intikam ateşi ve merhameti arasında ikilemde bırakır. Birbirlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Melek ve Nuh büyük bir korku ile sınanırlar. İkizler daha da kenetlenirken bu sınav aslında onları amaçlarına bir adım daha yaklaştırır.

Melek’ten uzak duramayan Cihan çıkmazdadır. Her ne kadar kalbinin sesini dinlemek istese de babasının onu mahkum ettiği mecburiyetlerinden kaçamaz. Nuh’a karşı duygularının farkında olan Sevilay için de Cihan’la olan evlilik kararı daha da zorlaşır. Sevilay kaderine razı gelirken ona karşı kurulan oyunların kurbanı olacaktır.

Sumru, ikizleri hayatından ve ailesinden uzak tutamayacağının artık farkındadır. Sinirleri iyice yıpranan Sumru hayatının alt üst olması korkusuyla yüzleşir.

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