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        Haberler Bilgi Magazin Siyah Kalp yeni bölüm bu akşam Show TV’de 26 Eylül bugün TV’de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı

        Siyah Kalp yeni bölüm bu akşam Show TV'de! 26 Eylül bugün TV'de neler var?

        Tüm kanalların yayın akışı güncellendi. Bugün sabah saatlerinde gündüz kuşağı programları yer alacak. Ayrıca akşam saatlerinde TRT1'de Fenerbahçe-U.S. Gilloise maçı ve Ajax-Beşiktaş | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı yayınlanacak. Show TV'de Siyah Kalp seyirci ile buluşacak. İşte, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV tv yayın akışı 26 Eylül 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 17:00 Güncelleme: 26.09.2024 - 17:21
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        TV yayın akışı 26 Eylül listesi yayınlandı. Hafta sonu vaktini evinde sevdiği dizi ve programları izleyerek geçirmek isteyenler bugün tv'de ne var merak ediyorlar. Tv'de bugün dizilerin yeni bölümleri, tv programları izleyicisiyle buluşacak. Peki, bugün hangi diziler var? İşte, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV yayın akışı ve tv rehberi

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        SİYAH KALP YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Bağ evinde başlayan yangınla Sumru, Melek ve Nihayet alevlerin arasında kalırlar. Nuh gözünü karartıp yangının içine dalar. Bu yangın Nuh’u kendi içindeki intikam ateşi ve merhameti arasında ikilemde bırakır. Birbirlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Melek ve Nuh büyük bir korku ile sınanırlar. İkizler daha da kenetlenirken bu sınav aslında onları amaçlarına bir adım daha yaklaştırır.

        Melek’ten uzak duramayan Cihan çıkmazdadır. Her ne kadar kalbinin sesini dinlemek istese de babasının onu mahkum ettiği mecburiyetlerinden kaçamaz. Nuh’a karşı duygularının farkında olan Sevilay için de Cihan’la olan evlilik kararı daha da zorlaşır. Sevilay kaderine razı gelirken ona karşı kurulan oyunların kurbanı olacaktır.

        Sumru, ikizleri hayatından ve ailesinden uzak tutamayacağının artık farkındadır. Sinirleri iyice yıpranan Sumru hayatının alt üst olması korkusuyla yüzleşir.

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Siyah Kalp

        12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Siyah Kalp

        23:15 Deha

        01:45 Kızılcık Şerbeti

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        FENERBAHÇE-U.S. GILLOISE MAÇI BU AKŞAM 19.45'TE!

        Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.45'te başlayacak. Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

        AJAX - BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇI BU AKŞAM SAAT 22.00’da!

        Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde ilk maçında Ajax deplasmanına sahaya çıkıyor. Johan Cruijff ArenA'da oynanacak mücadele 26 Eylül Perşembe günü saat 22.00’da başlayacak.

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        06:00 Şehirden Uzakta

        10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

        14:40 Gönül Dağı

        17:55 İddiaların Aksine

        18:00 Ana Haber

        19:45 Fenerbahçe-U.S. Gilloise | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı

        22:00 Ajax-Beşiktaş | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı

        00:15 Teşkilat

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        KÖR NOKTA BU AKŞAM ATV’DE

        Tekrar bölümüyle Kör Nokta bu akşam ATV’de!

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Karadut

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kör Nokta

        23:20 Karadut

        01:40 Bir Gece Masalı

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        GÜZEL AŞKLAR DİYARI

        "Deniz'in Arhan'la aramıza girmeye gücü yetmez!"

        Kabusa dönen düğünün ardından Deniz'in ablası Ünzile, konakta kardeşine edilen muameleye dayanamaz ve Deniz'i İzmir'e geri götürmek ister. Fakat Deniz, kocasının yanında kalmakta kararlıdır!

        Oğlu Cemal'in ölümü ile dünyası başına yıkılan Gönül, acısını paylaşmak isteyen Deniz'i evden göndermek için planlar yapmaya başlayacaktır.

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Ayazın Sonu Güneş

        17:15 Bizi Birleştiren Hayat

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Güzel Aşklar Diyarı

        22:45 Yalan

        02:00 Güneşi Beklerken

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