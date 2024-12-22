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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp’in merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım

        'Siyah Kalp’in merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım

        SHOW TV'nin, ilgiyle izlenen dizilerinden 'Siyah Kalp'in merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Sumru, Tahsin'le dertleşirken Nuh'un ilk kez Sumru'ya "Anne" demesi, duygu dolu anları ekranlara getiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 20:38 Güncelleme: 22.12.2024 - 20:38
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        "Benim bebeğim Şansalan değil"
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        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’in merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        'Siyah Kalp’in 15. Bölüm 2. Tanıtım;

        Yayınlanan tanıtımda Sumru, Tahsin’le dertleşirken Nuh'un ilk kez Sumru’ya "Anne" demesi, duygu dolu anları ekranlara getiriyor. Melek’in hapishaneden çıkmasıyla birbirlerine kenetlenen üçlü, aile olmanın getirdiği mutluluğu yaşıyor. Cihan, her şeye yeniden başlama hayallerini Sevilay’a anlatırken Melek’in "Benim bebeğim Şansalan değil" demesi tanıtıma damgasını vuruyor.

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        Cihan’ın ifadesiyle Melek hapishaneye giderken mahkeme salonu da karıştı. Melek’in içine düştüğü zor durumdan Şansalanlar bir hayli memnun olurken Sumru, Melek’in yanında olmak için büyük bir çaba sarf etti. Tahsin, Sumru’nun Melek’i görmesi için gerekli imzaları alıp, anne kızın kavuşmasını sağladı. Sumru’nun ikizlerin yanında olması başta Samet olmak üzere Esat ve Harika’yı da rahatsız etti. Esat, annesine olan öfkesiyle Sumru’nun çalıştığı dükkana geldi ve olay çıkarttı. Üzerine atılan iftiradan kurtulmak isteyen Sumru, Samet ve Harika’yı DNA testine götürdü. Sevilay’ın boyun eğmemesinden rahatsız olan Hikmet, Samet’le konuşarak Sevilay’ın gerçek babasıyla ilgili hamle yapmamasını söyledi. Melek sonunda hamile olduğunu Nuh’a itiraf ederken Nuh yaşadığı şokla önce bu duruma tepki gösterdi. Ancak daha sonra kardeşine ve bebeğine sahip çıkmaya karar verirken Nuh’un kararı Melek’in içini rahatlattı. Melek’in hamile olduğunu öğrenen Bünyamin, bu haberi hemen Cihan’a söyledi. Büyük bir pişmanlık yaşayan Cihan, savcılığa gidip ifadesini geri aldı. Melek’le ilgili ne düşüneceğini bilmeyen Cihan, onu görmeye gitti. Gürcan çat kapı Sumru’nun evine gidip onun için yaptığı iyiliklerin bir karşılığı olacağını söyleyerek saldırdı. Sumru kaçmaya çalışarak kendisini odaya kilitlerken Gürcan, zor da olsa odaya girmeyi başardı.

        Yönetmenliğini; Ali Balcı’nın, senaristliğini; Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp, yeni bölümüyle perşembe saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Siyah Kalp
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