İsrailli çift serbest bırakıldı

Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla tutuklanan İsrail uyruklu çift serbest bırakıldı.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Başbakan ve Dışişleri Bakanı'nın ortak duyurusu:
Türkiye ile ortak çabalarımızın ardından Mordi ve Natali Oknin serbest bırakıldı, İsrail'e evlerine dönüyorlar.
Türkiye Cumhurbaşkanına ve hükümetine işbirlikleri için teşekkür ediyoruz, Oknin çiftine hoş geldiniz diyoruz."
— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) November 18, 2021
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid sosyal medya hesabından çift ile fotoğrafını paylaşarak "Eve dönüyorum" ifadelerini kullandı.
Çift, 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan tutuklanmıştı.
YORUMLAR