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Haberler Dünya SON DAKİKA: 'Siyasal ve askeri casusluk' suçuyla tutuklanan İsrailli çift serbest bırakıldı
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'Siyasal ve askeri casusluk' suçuyla tutuklanan İsrailli çift serbest bırakıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan ve ardından tutuklanan İsrailli çift serbest bırakıldı.

SON DAKİKA: 'Siyasal ve askeri casusluk' suçuyla tutuklanan İsrailli çift serbest bırakıldı
İsrailli çift serbest bırakıldı
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HABERTURK.COM

Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla tutuklanan İsrail uyruklu çift serbest bırakıldı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Başbakan ve Dışişleri Bakanı'nın ortak duyurusu:

Türkiye ile ortak çabalarımızın ardından Mordi ve Natali Oknin serbest bırakıldı, İsrail'e evlerine dönüyorlar.

Türkiye Cumhurbaşkanına ve hükümetine işbirlikleri için teşekkür ediyoruz, Oknin çiftine hoş geldiniz diyoruz."

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid sosyal medya hesabından çift ile fotoğrafını paylaşarak "Eve dönüyorum" ifadelerini kullandı.

Çift, 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan tutuklanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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