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Siyasetten uzak bambaşka bir sohbet... "Fatih Altaylı ile Bire Bir" Bloomberg HT'de!

Siyasetten uzak bambaşka bir sohbet... 'Fatih Altaylı ile Bire Bir', Bloomberg HT'de. Fatih Altaylı, bu akşamki konuklarıyla birlikte izleyicilere yine keyifli bir sohbet sunacak

Siyasetten uzak bambaşka bir sohbet...
HABERTURK.COM

Siyasetten alabildiğince uzak, güncele olabildiğince yakın... Yaşam, sanat, bilim, hobiler, spor; hayatı güzelleştiren ve günün merak edilen her şeyi bu programda yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın bu akşamki konukları; oyuncu Nazan Kesal, müzisyen Jehan Barbur, oyuncu Naz Çağla Irmak ve şef Aydan Üstkanat oluyor.

Ekranlara Bloomberg HT'den yansıyan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de Fatih Altaylı, bu akşamki konuklarıyla birlikte izleyicilere yine keyifli bir sohbet sunacak.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir' 18 Ocak Çarşamba saat 23.10'da Bloomberg HT'de!

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