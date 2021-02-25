Hava durumu bugün nasıl? Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu ile yurt geneli hava durumu tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından her gün olduğu gibi bugün de yayınlandı. Peki, bugün hava durumu nasıl? Merak edenler için güncel tahminleri haberimizde derledik. İşte 25 Şubat hava durumu tahminleri...
SİS, PUS VE BUZLANMA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinin sağanak yağmurlu, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı,bu sabah ilk saatlerde İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
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HAVA SICAKLIĞI BUGÜN NASIL?
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ UYARISI
Serin ve yağışlı hava kütlesinin yurdumuzu terk etmesiyle yurdun doğu kesimlerinde hava sıcaklıklarının ve güneşlenmenin artması beklendiğinden kalın kar örtüsü bulunan yüksek ve dik yamaçlardaki çığ oluşum riskinin artacağı değerlendirilmektedir. Çığ nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde İstanbul ve Kocaeli çevreleri hafif yağmurlu geçecek. Bölge genelinin sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu,
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu,
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu
EGE
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 15°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu
HATAY °C, 18°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 11°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 11°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 11°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Az bulutlu
KONYA °C, 11°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu,
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu,
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu,
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu,
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinin sağanak yağmurlu, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu,
RİZE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu,
TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin çok bulutlu, bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZİNCAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS °C, 3°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN °C, 3°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Az bulutlu
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