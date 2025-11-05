Skechers, 'Yürüyene Hayat Çok' yaklaşımıyla ikinci yürüyüş etkinliğini gerçekleştirdi

Yürüyüş markası Skechers Türkiye, 'Yürüyene Hayat Çok' yaklaşımıyla hayata geçirdiği Skechers GoWalk Club'ın ikinci yürüyüş etkinliğini gerçekleştirdi.

Şehrin dinamik atmosferini konforla keşfetmeyi merkezine alan ve içerik üreticisi Ceren Duman'ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşma, katılımcılara sosyal bir paylaşım alanı sunarak yürüyüş kültürünü gündelik yaşamın bir parçası haline getirmeyi teşvik etti.

Yürüyüşü yaşamın doğal akışına dahil etmeyi amaçlayan marka, hem topluluk bazlı etkinliklerle hem de inovatif konfor teknolojileriyle yürüyüş kültürüne yaptığı yatırımları sürdürerek, daha fazla insanı hareketin iyileştirici gücüyle buluşturmayı hedefliyor.