Slat'tan Mimarlık Günü'ne özel kent yürüyüşü

Salt, 1985’ten bu yana her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü kutlanan Dünya Mimarlık Günü kapsamında Kalebodur desteğiyle bir dizi program düzenliyor. “Kamusal mekânın üretimi” temasını merkeze alan program, kamusal alanların dönüşümü ve kent içindeki rollerini irdeliyor.

REKLAM

Herkese açık ve ücretsiz program, 7 Ekim Salı saat 18.30’da Salt Galata’da mimarlık tarihçisi ve akademisyen Bülent Batuman’ın “Kamusal Mekân ve Politika: İşgal, İktidar, Gündelik Hayat” başlıklı konuşmasıyla başlayacak. Batuman, konuşmasında gündelik hayatın özgürce var olduğu ve politikleşme potansiyelinin somutlaştığı yer olarak kamusal alana odaklanacak. Özellikle son on beş yılda kamusal mekânın politik niteliğine ilişkin dönüşümleri tartışacak.