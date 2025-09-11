SOCAR Energy School katılımı için başvurular başladı

SOCAR Türkiye’nin, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) iş birliğiyle ilkini 2022 yılında ilk kez düzenlediği SOCAR Energy School sertifika programının dördüncü dönemi başlıyor. SOCAR Energy School sertifika programında, Azerbaycan ve Türkiye’nin enerji alanındaki stratejik konumu ve enerjide öne çıkan konular gündeme taşınırken, özellikle yenilenebilir enerji başta olmak üzere yeni trendler de ele alınacak. Ayrıca iki ülkenin bu alandaki iş birliği ile birlikte enerji güvenliğine, yeşil dönüşüme ve bölgesel entegrasyona sağladıkları katkılar da odak noktası olacak.

SOCAR Energy School, hayata geçirildiği ilk yıldan itibaren katılımcılara yönelik sunduğu zengin içerikleriyle dikkat çekiyor. Dördüncü dönemi ile birlikte sürdürülebilir bir platform olarak öne çıkan program, enerji alanında uzmanlaşmak isteyen kamu ve özel sektör yöneticilerini, akademisyenleri, medya mensuplarını, uluslararası düzeyde politika yapıcıları ve enerji uzmanlarını bir araya getiriyor. Programın ilk üç döneminde başvuran toplam 2023 aday arasından titizlikle yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 204 katılımcı kabul edildi.