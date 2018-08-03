Sochaux - Valenciennes maçı heyecanı

Fransa Ligue 2 maçında Sochaux ile Valenciennes, 03 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Sochaux, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Valenciennes, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Maçın iddaa kodu 180. İddaa'da Sochaux kazanır 1.80, berabere biter 2.90, Valenciennes kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.
Sochaux önceki hafta Bourg-Peronnas mücadelesinde 2-1 yenildi.
Valenciennes ise Gazelec Ajaccio karşılaşmasında 3-4 kazandı.
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