Sofia Richi: Hayatımın en güzel günü

Ünlü model, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında; kendisi ve eşinin küçük bir battaniyeye sarılı kız bebeklerinin minik ayaklarını ellerinde tutarken çekilmiş siyah beyaz bir fotoğrafı paylaşıp, "Eloise Samantha Grainge, 5•20•24 hayatımın en güzel günü" kızlarının ismini ve doğumun olduğunu açıkladılar.