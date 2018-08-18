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Şoför, otobüste kalp pili duran çocuğu hastaneye yetiştirdi

Sivas'ta daha önce otobüste bulduğu parayı sahibine vermesi ve önünde kaza yapan otomobilde bulunan anne ve bebeğini hastaneye götürmesi ile gündeme gelen özel halk otobüsü şoförü Ömer Taşdemir (37), bu kez kalp pili durduğu için fenalaşan kız çocuğunu hastaneye yetiştirdi

18.08.2018 - 19:14 | Güncelleme: DHA

Olay, dün öğlen saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezi yakınlarında meydana geldi. Toptancılar-Galericiler Sitesi seferini yapan ve içerisinde yolcusu bulunan halk otobüsünün şoförü Ömer Taşdemir, AVM durağından yolcuları aldı. 4-5 durak gittikten sonra arka tarafta hareketlilik gören Taşdemir'i yolcular uyardı. Yolcular, otobüste bir çocuğun fenalaştığıni iletti. Ayakta yolculuk yapan çocuk hemen koltuğa oturtuldu. Taşdemir, diğer yolculardan izin alarak aradaki duraklarda durmayacağını ve direk hastaneye gideceğini söyledi. Taşdemir hızlı bir şekilde otobüsü kullanarak çocuğu ve ailesini Numune Hastanesi ek binasına götürdü.

DHA'nın haberine göre Taşdemir, "AVM'nin önünden yolcuları aldıktan sonra 4-5 durak sonra arkadan 'Kaptan, yolcumuz fenalaştı bayıldı. Kapıları aç aşağıya indirelim' dediler. Bende 'Aşağıya indirmeye gerek yok hastane yolumuzun üzerinde hemen hastaneye götürelim' dedim. Ben normal bayılmış bir hasta sandım ama çok ciddi bir hastalığı varmış kardeşimizin. Kalp pili durmuş, aldık hastaneye götürdük. Orada doktor, 'Biz gerekli müdahaleyi yapıp ambulansla başka bir hastaneye sevk edeceğiz' dedi. 10 yaşında bir kız çocuğuydu. Allah'tan şifalar diliyorum. Allah kimsenin başına vermesin. Kalbi pille çalışıyormuş inşallah şifasına kavuşur. Yolculara da rica ettim. 'Kusura bakmayın inecek yolcuyu da indiremiyorum hemen hastaneye gidiyorum' dedim. Yolcular da anlayışlıydı. Sivas olarak yardımsever bir halkız. Kimse bir şey demedi hemen hastaneye sürdüm otobüsü. Yolcular da teşekkür etti. Önemli olan çocuğun hayata tutunması" dedi.

''BÖYLE ŞEYLER HEP BENİ BULUYOR''

Daha önce de otobüste benzer şeylerle karşılaştığını belirten Taşdemir, "Otobüste daha önce çok ilginç olaylar da başıma geldi. Bu 6-7 oldu. Bundan birkaç ay önce otobüste para bulmuştum 17 bin 500 lira onu teslim etmiştim. Daha sonra kaza yapan anne ile bebeğini hastaneye yetiştirmiştim. Belediye Başkanımız Sami Aydın da, 'Bazı insanlara kötülük bulaşır, bazı insanlara da iyilik bulaşır' demişti. Allah tarafından mıdır nedir bilmiyorum böyle şeyler hep beni buluyor. Zaten yardım etmeyi çok seviyorum. Allah katında da rabbim görüyor. Beni kötülüklerden uzak tutsun da ben hep iyilik yapayım. Biz otobüs camiasına bazı kesimler hor gözle bakıyor. Bizim yaptığımız çok riksli bir iş. Tek maksadımız yolcunun parasını alıp gideceği yere götürmek değil. Bir nevi kendi ailemiz gibi, bazen ambulans görevi görüyoruz, kimi hastalanıyor, kiminin işi oluyor" ifadelerini kullandı.

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