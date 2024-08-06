Şoförü yumrukladı, otobüsün anahtarını alıp kaçtı!
Antalya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kentte bir halk otobüsünde tartıştığı şoföre yumruk atan yolcu, aracın anahtarını alıp kaçtı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir halk otobüsünde şoförle tartışan yolcu aracın anahtarını alıp kaçtı.
İddiaya göre halk otobüsünün şoförü F.İ. ile yolcu R.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
ŞOFÖRE YUMRUK ATTI
Tartışmanın büyümesi üzerine şoföre yumruk atan yolcu R.K, otobüsün anahtarını alıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, otobüsteki incelemenin ardından şoför F.İ'yi ifadesi için polis merkezine götürdü. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.