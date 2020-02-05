Soğuk ayran çorbası nasıl yapılır?

AYRAN AŞI ÇORBASI KAÇ KALORİDİR?

Ayran aşı çorbası içeriğindeki diyet lifi, B grubu vitaminleri ile sağlık yemekler grubundadır. Diyetteyken güvenle tüketebileceğiniz ayran aşı çorbasının bir kepçesi yaklaşık 172 kaloridir

AYRAN AŞI ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı buğday

1 su bardağı nohut

2 su bardağı yoğurt (en az 1 bardağı süzme yoğurt olmalı)

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı nane

Kıvamına göre su (yaklaşık 5 bardak)

Üzeri için:

4-5 dal demet dereotu

Nasıl Yapılır?

Ayran aşı çorbası tarifine bir gece önceden nohut ve buğday ıslatılarak başlanır. Sabah şişen buğdayları ve nohutları ayrı ayrı haşlayın. Yoğurt tel çırpıcı ile derin bir kapta çırpılır. Haşlanan nohutları, suyunu süzdükten sonra buğday tenceresine aktarın ve hafif bir şekilde karıştırın ve haşlanma işlemi tamamlandıktan sonra altını kapatın ve soğutun. Ardından çırpılmış yoğurta önce tuz sonra da buğday ve nohutları dökün ve karıştırın. Çorbanız hazır. Kaselere koyduktan sonra ince ince kıydığınız dereotundan bir tutam serperek servis edebilirsiniz. afiyet olsun...