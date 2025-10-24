Soğuk Savaş'a hapis cezası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Youtube’da yayınlanan "Soğuk Savaş" isimli program hakkında "İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır" hadisi şerifi üzerinden espri yaparak halkın bir kesimini alenen tahrik ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Espriyi yapan sunucu Boğaçhan Soydemir ve espriye gülen konuğu Enes Akgündüz 23 Eylül günü tutuklanmıştı. Savcılık iddianamesinde "Basın ve Yayın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

“HADİS OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Boğaçhan Soydemir “Sözün hadis olduğunu bilmiyordum, öğrendiğimde videoyu yayından kaldırdım ve özür mesajı yayımladım. Planlı veya kasıtlı hareket etmedim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum” dedi.

“SORUYU ANLAMADIM FORMAT GEREĞİ GÜLDÜM”

Enes Akgündüz ise “Asla yapmadığım bir suçtan 32 gündür tutukluyum. Peygamber efendimizin hadisi olduğunu bilmiyordum. Hiçbir şey anlamayarak format gereği güldüm. Ben bir Müslüman'ım dinimizle alay edilecek bir şey yapacak insan değilim. Orada tamamen programın formatı gereği güldüm. Soruyu zaten anlamamıştım. Önce Allah’a sonra sizin adaletinize sığınarak tahliye ve beraatimi talep ediyorum” dedi.