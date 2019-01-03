Ankara'nın Mamak ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, soğuktan kaçan bir sokak köpeği Natoyolu Caddesi üzerinde yolcu taşıyan dolmuşa sığındı.

Aracın orta yerine kıvranıp uyuyan köpeğe kıyamayan doymuş sürücüsü, köpekle birlikte seferine devam etti. İHA'nın haberine göre; bir yolcunun cep telefonuyla fotoğrafladığı o an sosyal medyada paylaşıldı.

Şoför, bir yolcu ve ortalarında uyuyan köpeğin görüldüğü o fotoğraf, beğeni yağmuruna tutuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ