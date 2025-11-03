ŞOK'ta bu hafta yeni katalog alışverişseverler ile buluştu. ŞOK'ta 5-11 Kasım'da; giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte ŞOK aktüel 5-11 Kasım aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...