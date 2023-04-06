ŞOK aktüel ürünlerindeki Ramazan Bayramı fırsatları gündeme geldi. Birçok kategoride onlarca üründe yapılan indirim ile ŞOK aktüel ürünler listesi merak konusu oldu. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte ŞOK 6 -23 Nisan kataloğu ile haftanın fırsatları...