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ŞOK 6 - 23 Nisan aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi

ŞOK marketlerde Ramazan Bayramı heyecanı yaşanıyor. ŞOK'ta bu hafta; gıda ürünlerinden, kozmetik malzemelere, küçük ev eşyalarından, mobilya takımlarına, teknolojik aletlerden, dekorasyon ürünlerine birçok ürün raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte ŞOK 6 - 23 Mart aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi...

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  • ŞOK'a bayrama özel ürünler geliyor! ŞOK aktüel ürünler 6 - 23 Nisan 2023 kataloğu ile fiyat listesi yayında!

    ŞOK aktüel ürünlerindeki Ramazan Bayramı fırsatları gündeme geldi. Birçok kategoride onlarca üründe yapılan indirim ile ŞOK aktüel ürünler listesi merak konusu oldu. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte ŞOK 6 -23 Nisan kataloğu ile haftanın fırsatları...
  • ŞOK'a bayrama özel ürünler geliyor! ŞOK aktüel ürünler 6 - 23 Nisan 2023 kataloğu ile fiyat listesi yayında!

    ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Karmen Sütlü Bitter Madlen Çikolata 49,50 TL

    Ülker Buklet Krema Dolgulu Çikolata 54,90 TL

    Ülker Buklet Madlen Çikolata 74,90 TL

    Ülker Ece Fındıklı Bütün Sütlü Çikolata 74,90 TL

    Ülker Ece Trio 69,90 TL

    Lokum Aşkı Special Lokum 59,90 TL
  • ŞOK'a bayrama özel ürünler geliyor! ŞOK aktüel ürünler 6 - 23 Nisan 2023 kataloğu ile fiyat listesi yayında!

    Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek 20,95 TL

    Anadolu Mutfağı Baldo Pirinç 33,95 TL

    Lio Sızma Zeytinyağı 95 TL

    Piyale un 20,95 TL

    Mis Tam Yağlı Tost Peyniri 239 TL

    Aytaç Dana 5'li Sosis 64,90 TL

    Nescafe Gold + Damak Çikolata 99,50 TL
  • ŞOK'a bayrama özel ürünler geliyor! ŞOK aktüel ürünler 6 - 23 Nisan 2023 kataloğu ile fiyat listesi yayında!

    Mon Amour BB Krem 25 TL

    Gillette Blue 3 Comfort 66,50 TL

    Teno Tuvalet Kağıdı 119 TL

    Teno Havlu Kağıt 79,90 TL

    Baby Turco Bebek Bezi 119,90 TL

    Bingo Matik 172,90 TL

    Yumoş Extra Konsantre Yumuşatıcı 49,90 TL
  • ŞOK'a bayrama özel ürünler geliyor! ŞOK aktüel ürünler 6 - 23 Nisan 2023 kataloğu ile fiyat listesi yayında!

    Eğitici Tablet 299,90 TL

    Neşeli Piyano 249,90 TL

    Köpekçiğin Oyun Macerası 229,90 TL

    Eğitici Oyun Kumandası 229,90 TL

    Eğitici Hikaye Kitabı 299,90 TL

    Geveze Telefon 229,90 TL

    Eğitici İlk Adım Arabası 349,90 TL

    Sevimli İlk Arabam 159,90 TL

    Eğitici Klozet Köpek ve Kedi 199,90 TL
  • ŞOK'a bayrama özel ürünler geliyor! ŞOK aktüel ürünler 6 - 23 Nisan 2023 kataloğu ile fiyat listesi yayında!

    Bebek Nevresim Seti 129,90 TL

    Anne Yanı Bebek Yatağı 139,90 TL

    Bebek Yastık Kılıfı 2’li 24,95 TL

    Tekerlekli Oyuncak Sandığı 229,90 TL

    Çocuk Adaptörlü Klozet Kapağı 149,90 TL

    Soft Bebek Küveti 99,95 TL

    Katlanır Çocuk Küveti 199 TL
  • ŞOK'a bayrama özel ürünler geliyor! ŞOK aktüel ürünler 6 - 23 Nisan 2023 kataloğu ile fiyat listesi yayında!

    Hoover HWP 610AMBC/1-S wifi 10 KG çamaşır makinesi 10799

    Awox Vite PE300 kıyma makinesi 1149

    Awox Dual çay makinesi kırmızı 239 TL

    Altus AL6103L 6KG çamaşır makinesi 5299 TL

    Altus AL 413 P bulaşık makinesi 6499 TL

    Samsung RT50K6000WW çift kapılı no-frost buzdolabı 18999 TL
  • ŞOK'a bayrama özel ürünler geliyor! ŞOK aktüel ürünler 6 - 23 Nisan 2023 kataloğu ile fiyat listesi yayında!
  • ŞOK'a bayrama özel ürünler geliyor! ŞOK aktüel ürünler 6 - 23 Nisan 2023 kataloğu ile fiyat listesi yayında!

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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