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Sokağa çıkma yasağı kaçta bitecek? Hafta sonu yasakları saatleri ne?

Koronavirüs salgını nedeniyle hafta iyi ve hafta sonu ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağının saat kaçta biteceği araştırılmaya başladı. Sokağa çıkma yasağı kaçta bitecek? Hafta sonu yasakları saatleri ne?

Sokağa çıkma yasağı kaçta bitecek? Hafta sonu yasakları saatleri ne?

Hafta sonu tatilini evlerinde geçiren vatandaşlar hafta sonu yasaları saatlerini merak ediyor. Bilindiği gibi tam kapanma kararlarının ardından açıklanan normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran'a kadar cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu. Kademeli normalleşme kapsamında sokağa çıkma yasağı saatlerine haberimizde ulaşabilirsiniz...

HAFTA SONU YASAKLAR NEDİR, KAÇTA BİTİYOR?

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, 14 Nisan 2021 tarihinden itibaren kısmi kapanma, 29 Nisan 2021 tarihinden itibaren tam kapanma tedbirleri hayata geçirilmişti. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar kademeli normalleşme tedbirlerini uygulanmasına karar verildi.

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulmuştu.

Kademeli normalleşmenin ilk haftasında hafta sonu sokağa çıkma kararı 21 Mayıs Cuma akşamı 21.00 itibarıyla başladı. Bilindiği gibi tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebiliyor.

Hafta sonu yasakları 24 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

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