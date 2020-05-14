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Sokağa çıkma yasağı olan illerde banka şubeleri 18 Mayıs'ta kapalı

Türkiye Bankalar Birliği 18 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak illerde banka şubelerinin kapalı olacağını açıkladı

banka şubesi
HABERTURK.COM

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 18 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak 18 şehirde banka şubelerinin kapalı olacağını duyurdu.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada "Kısıtlama kapsamındaki bu 15 ilde yerleşik olan müşteriler bankacılık işlemlerini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirilebilecektir. Edimlerinin yerine getirilmesinin son günü 18 Mayıs 2020 tarihli müşterilerin ise edimlerinin 20 Mayıs 2020 tarihine ötelenmesi hususunda üyelere tavsiyede bulunulmuştur" ifadeleri yer aldı.

HESAPTA PARA YOKSA ÇEK İŞLEMİ YAPILMAYACAK

Açıklamada TBB'nin aldığı diğer kararlar şu şekilde sıralandı:

-Ayrıca, bankalardan 15 ilde yerleşik müşterilerin 18 Mayıs 2020 tarihli ödemelerine ilişkin olarak Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne yapılan bildirimlerin Risk Merkezi Genelgesi’nin Mücbir Haller Uygulamasına göre yapılması istenmiştir.

-15 il dışındaki şubelere çek ibrazında müşterilerin hamil sıfatı ile işlem yapılmasını talep etmesi halinde, hesapta para varsa ödemesi gerçekleştirilecek, hesapta karşılık yoksa hamil ile konuşularak ve hak kaybı olmadığı belirtilerek, 18 Mayıs tarihinde çek hakkında işlem yapılmayacaktır. Hamil tarafından 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü ibraz edilecek çekin ise hesapta bakiye olması halinde ödemesi yapılacak yoksa düzenlemelere göre işlemin gerçekleştirileceği bilgisi çek hamiline açıklanacaktır.

-Bu açıklamaya rağmen çek hamili, 18 Mayıs’ta ibraz ettiği çekin karşılığı olmaması halinde buna dair şerh verilmesinde ısrar ettiği durumda, muhatap banka tarafından konuya ilişkin mevzuat hükümlerine göre uygulama gerçekleştirilecektir. Bu durumda, bankalardan 15 ile de yerleşik müşterilerin 18 Mayıs 2020 tarihli ödemelerine ilişkin olarak Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne bildirimleri Risk Merkezi Genelgesi’nin Mücbir Haller Uygulamasına göre yapılacaktır.

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