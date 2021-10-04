AA

İstanbul'dan Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyüne gelen Oğuzhan Bal, sokak hayvanlarına dikkati çekmek amacıyla Belçika kurdu cinsi köpeği Borca ile rafting yapmak istedi.

AA'nın haberine göre Bal'ın isteğini kabul eden Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, yelek ve kask giydirdiği köpeği bota yerleştirdi.

Borca ile Melen Çayı'nın hırçın sularında bota binen Bal ve diğerleri, 13 kilometrelik parkurda rafting yaparak adrenalin dolu dakikalar yaşadı.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, yaptığı açıklamada, hayvanların, hayatın her alanında yeri olduğunu ve sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Bir köpekle rafting yapmanın farklı bir deneyim olacağını ifade eden Tepe, "Hayvanları insan olarak sahiplenmeliyiz. Sokak hayvanları için bir kap mamayı almak çok zor değil, onları kış aylarında yalnız bırakmayalım. Borca gibi sahiplendiğimiz hayvanlarımızla Melen Çayı'nda rafting yapmaya gelelim" diye konuştu.