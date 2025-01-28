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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bursa'da 2 çocuğunu rehin alan baba ikna edilmeye çalışılıyor | Son dakika haberleri

        Bursa'da 2 çocuğunu rehin alan baba ikna edilmeye çalışılıyor

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki çocuğunu bıçakla rehin alan babayı ikna çalışmaları 15 saattir sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 08:42 Güncelleme: 28.01.2025 - 08:42
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        15 saat oldu! 2 çocuğunu rehin alan baba iknaya çalışılıyor
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        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki evinde bıçakla 2 çocuğunu rehin alan baba, polis ve jandarma ekiplerince 15 saati aşkın süredir ikna edilmeye çalışılıyor.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Orhaniye Mahallesi'ndeki bir binada dün öğlen saatlerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yangın kısa sürede söndürülürken ekiplerce yapılan araştırmada Hüseyin G.'nin, yanında getirdiği yanıcı bir maddeyle evi yaktığı belirlendi.

        Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Hüseyin G.'nin Alibeyköy Mahallesi'ndeki ikametine gitti.

        Polis ve jandarma ekiplerini karşısında gören Hüseyin G., elindeki bıçakla 2 çocuğunu rehin aldı.

        Ekiplerce evin çevresinde güvenlik önlemi alınırken müzakere ekibi de bölgeye yönlendirildi.

        Müzakereci ekibin yaklaşık 15 saati aşkın süredir Hüseyin G.'yi ikna çalışması sürüyor.

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