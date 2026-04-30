        Haberler Gündem 'Sokak Hayvanları Konusunda Geri Adım' iddiasına ilişkin açıklama

        İstanbul Valiliği'nden 'Sokak Hayvanları Konusunda Geri Adım' iddiasına ilişkin açıklama

        İstanbul Valiliği, AFAD İstanbul Merkezi'nde düzenlenen Sokak Hayvanları Koruma Kurulu toplantısının ardından bazı sanal medya hesaplarında yer alan 'Valilikten Sokak Hayvanları Konusunda Geri Adım' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, çalışmaların 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sürdürüldüğünü ve herhangi bir geri adımın söz konusu olmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 21:12 Güncelleme:
        'Sokak Hayvanları Konusunda Geri Adım' iddiasına ilişkin açıklama

        Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Çeşitli basın ve sosyal medya mecralarında, bugün AFAD İstanbul Merkezi'nde düzenlenen Sokak Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında alınan kararlara atıfta bulunularak; 'Valilikten Sokak Hayvanları Konusunda Geri Adım' şeklinde haber ve paylaşımların yapıldığı görülmüştür. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümleri açıktır. Sahipsiz sokak hayvanı saldırılarının, son yıllarda onlarca canımıza mal olduğu, yüzlerce vatandaşımızın da yaralandığı, meseleye aklı selim ile yaklaşan tüm kesimlerce malumdur. İstanbul Valiliği olarak, tüm yakıcılığıyla önümüzde duran bu sorunun çözümü için yasanın getirdiği yükümlülük ve uygulamaların harfiyen yerine getirilmesi için atılması gereken adımların takipçisiyiz. İstanbul'umuzda bu önemli sorunun çözümü yolunda büyük aşama katetmiş bulunmaktayız. Hemşehrilerimizi her konuda olduğu gibi bu konuda da daha yüksek standartta bir yaşama ulaştırabilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu konuya dair herhangi bir rehavet ya da geri adım söz konusu olamaz. Yanlış anlamalara ya da manipülasyona mahal vermemek adına İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında alınan kararları kamuoyuyla paylaşıyoruz.

        1. Mevzuat çerçevesinde, Belediyeler kanun kapsamında ayırmak zorunda oldukları mali kaynağın asgari %50'sini hayvan bakımevi ile doğal yaşam alanı yapımı veya mevcutlarının kapasitesini artırmak maksadıyla harcamaları gerektiğinden, Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanları için ormanlık alanlardan yer tahsisi yapılan Belediyelerin ivedilikle sahaları teslim alacak, ihale ve inşaat aşamasında olan belediyeler de söz konusu faaliyetleri tamamlayarak bakımevi-doğal yaşam alanlarını hizmete sokma işlemlerini sağlayacak.

        2. Belediyeler, ilçe genelindeki sahipsiz köpek sayılarına ilişkin aylık periyotlar halinde envanter çalışması yaparak, İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü'ne verileri iletilecek, ayrıca sahipsiz hayvanlarla ilgili yürütülen iş ve işlemlerin takibinin yapılabilmesi maksadıyla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce oluşturulmuş olan Sahipsiz Hayvan İzleme Cetvellerinin, veri tabanına (HAYBİS) işlenmek üzere takip eden her ayın 5'ine kadar ildeki tüm yerel yönetimlerce İstanbul DKMP Müdürlüğü'ne gönderilecek.

        3. Yapımına başlanan Pendik ve Tuzla Belediyelerine ait doğal yaşam alanlarının inşaatları bir an önce tamamlanarak hizmete sokulacak ve bu ilçelerdeki sahipsiz köpekler buralara toplanacak.

        4. İlgili mevzuat uyarınca (kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi, büyükşehir belediyeleri için binde üçü oranında) bakımevi yapımı ve veterinerlik hizmetleri yürütülmesine yönelik olarak bütçelerinden kaynak ayırmayan ve harcama yapmayan belediyelere yasal müeyyideler hatırlatılacak.

        5. Organize sanayi bölgelerindeki işletmeler, belediye bakımevlerindeki köpeklerin sahiplendirilmesine yönelik belediyeler ve ilgili kurumlarla teşvik edici çalışmalar yapacak.

        6. Emniyet ve jandarma birimleri, belediyelerin ya da bazı vatandaşların usulsüz şekilde sahipsiz köpekleri terk etmesine yönelik faaliyetlerine engel olacak şekilde tedbirler alacak" ifadeleri kullanıldı.

