Olay akşam 19.00 sıralarında Gebze Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mumammer Aksoy Caddesi üzerinde abisi Coşkun Topçu(42) ile yürüyen Paşa Topçu(31),kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Şahısların silahından 5 el ateş ettiği saldırıda vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan iki kardeş, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken saldırganlar ise kaçarak gözden kayboldu.

İHA'nın haberine göre, Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan ve başından vurulduğu için ağır yaralanan Paşa Topçu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çenesine isabet eden kurşunla ağır yaralan Coşkun Topçu ise özel bir hastanede yapılan ilk müdahalesi sonrasında Fatih Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerindeki incelemenin ardından kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.