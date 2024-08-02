Sokak ortasındaki cinayette 18 sanığa dava!

Adana'da bir kişinin sokakta yürürken tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 3'ü firari, 9'u tutuklu 18 sanık hakkında çeşitli oranlarda hapis cezası talebiyle da açıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde 1 Eylül 2023'te 42 yaşındaki İbrahim Taşkıran'ın öldüğü silahlı saldırıya ilişkin firari Azad Y, Halil K. ve Kasım H. ile tutuklu Abdullah D, Fetullah B, Halil K, Harun Ç, Hüseyin A, Mustafa A, Salih K, Sedat Y. ve Yasin K. ile tutuksuz Ayşe B, Fatma K, Hasan O, Mahmut A, Mahmut K, Yasin K. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Taşkıran'ın cezaevinden çıktıktan sonra hayvan ticaretiyle uğraştığı anlatıldı.

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SOSYAL MEDYADA HAKARET İDDİASI

İddianamede, Halil K. ile Yasin K'nin benzer işi yaptıkları ve aralarında husumet bulunan İbrahim Taşkıran'ı öldürmek amacıyla takip ettirdikleri belirtildi. Maktul İbrahim Taşkıran'ın sosyal medya hesabı üzerinden sanıklar Halil K. ve Yasin K'ye yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunduğu aktarılan iddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Sanıklar Halil K. ve Yasin K'nin talimatı sonrası Kasım H'nin evinden hareket eden Azad Y'nin kullandığı motosiklet ile iş yeri önüne gelen Fetullah B'nin çift tabanca ile İbrahim Taşkıran'ı öldürdüğü, olay sonrası motosikletli sanıklar Azad Y. ve Fetullah B'nin Mahmut K'ye ait çiftliğe giderek kıyafet, kask ve silahları buraya bıraktıkları, olay yerinde 23 boş mermi kovanı bulunduğu, diğer sanıkların tamamının suçun işlenmesi öncesi ve sonrasında Fetullah B. ve Azad Y'ye yardım ettikleri tespit edilmiştir."