DHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde 24 Haziran 2022'de meydana gelen olayda, Aygün A. (25), sevgilisi mühendis Cihan Yurtbay (64) ile otomobille seyir halindeyken, yanda başka otomobildeki eski sevgilisi Ali O. (38) ve arkadaşı Serkan Albayoğlu'na (42) camdan sarkıp küfür ve hakaret etti. Daha sonra taraflar otomobillerinden inip kavga etti. Aygün A. koşarak kaçtı, Yurtbay yumruk darbeleriyle yaralandı. Yurtbay, kavga sırasında otomobilinden silahını alıp Serkan Albayoğlu ve Ali O.'ya ateş etti. 2 kurşun isabet eden Serkan Albayoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. 4 yerinden vurulan Ali O. ise yaralandı. Başından yaralanan Cihan Yurtbay, tedavi için gittiği hastanede gözaltına alınıp tutuklandı. Yakalanan Aygün A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI Serkan Albayoğlu Olayla ilgili Cumhuriyet savcılığının hazırladığı iddianame Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Cihan Yurtbay'ın Serkan Albayoğlu'na hedef gözeterek ateş ettiğinin kabulü gerektiği belirtilerek "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle, Ali O.'ya ise yakın mesafeden 4 el ateş ettiği için "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

OLAYIN AZMETTİRİCİSİ OLDUĞUNUN ANLAŞILDIĞI BELİRTİLDİ Aygün A. Adli kontrol şartıyla serbest olan Aygün A.'nın ise normal şartlarda silah taşımayan Cihan Yurtbay'ın olay günü silah taşıması, Ali O.'yu daha önceden tanımamakla birlikte Aygül A.'nın olayın azmettiricisi olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Aygün A. hakkında da "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası istendi.