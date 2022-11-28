Hırsız adliyeden serbest bırakıldı! Polisin çantasını çaldı! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Esenyurt'ta, bir eve girerek hırsızlık yaptıkları belirlenen E.D. ve C.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen E.D., C.B. nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

POLİS ÇANTASININ OLMADIĞINI FARK ETTİ DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra polis memurunun masanın üzerinde bıraktığı, içinde cep telefonu ve cüzdanının bulunduğu çantasının yerinde olmadığı fark edildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ Adliyenin güvenlik kamera görüntüleri izlendiğinde çantayı adliyeden salıverilen E.D., C.B.'nin çaldığı anlaşıldı.