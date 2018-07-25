Sol de America - Deportivo Santani rakamlar

Sol de America ve Deportivo Santani, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü Paraguay Profesyonel Lig Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:00. Sol de America son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Deportivo Santani, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 582 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sol de America kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Deportivo Santani sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Sol de America son hafta oynanan Nacional Asuncion maçında 1-1 berabere kaldı.

Deportivo Santani, Olimpia karşılaşmaında 1-5 yenildi.

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