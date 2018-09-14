Sol de America - Olimpia rakamlar

Sol de America ve Olimpia, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Paraguay Profesyonel Lig Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 23:30. 10 puanlı Sol de America 8. sırada bulunuyor, Olimpia 22 puana sahip ve 1. sırada. Sol de America son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Olimpia son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 529. İddaa'da Sol de America kazanır 4.00, berabere biter 3.50, Olimpia kazanır 1.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sol de America önceki hafta Sportivo Luqueno mücadelesinde 0-1 kazandı.

Olimpia, Nacional Asuncion karşılaşmaında 4-2 kazandı.

Sol de America, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sol de America, kendi sahasında 6 gol attı, 7 gol yedi.

Olimpia, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Olimpia 9 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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