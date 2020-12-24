Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Sol Yanım'ın Barbar'ı Emre Dinler kimdir? Emre Diner kaç yaşında? İşte Emre Dinler'in dizileri

Star TV ekranlarında yayınlanan Sol Yanım dizisi ilk bölümünden itibaren ilgiyle izleniyor. Özellikle genç oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Sol Yanım'da Barbar karakterini canlandıran Emre Dinler merak ediliyor. Sol Yanım'ın Barbar'ı Emre Dinler kimdir? Emre Diner nereli? İşte Emre Dinler'in dizileri

Sol Yanım'ın Barbar'ı Emre Dinler kimdir? Emre Diner kaç yaşında? İşte Emre Dinler'in dizileri

Sol Yanım'ın Barbar'ı Emre Dinler dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Sol Yanım'da mahalle'nin tehlikeli gençlerinden birini canlandıran Emre Dinler kimdir? Emre Diner kaç yaşında ve nereli? İşte Emre Dinler'in dizileri

EMRE DİNLER KİMDİR?

Emre Dinler de ekranların yeni genç oyuncularından biri. PH7 Entertainment ajansıyla çalışan Emre Dinler 1,90 boyunda ve 78 kilodur. Hatay, Kırıkhanlı olduğu bilinen Emre Dinler'in kişisel bilgilerine dair çok fazla bilgi yok. 2013 yılında yapılan Miss&Mr Model of Turkey 2013'te üçüncü olduğu bilinen Emre Dinler kariyerine model olarak başladı.

EMRE DİNLER DİZİLER

2019 – Gülperi (Mesut)
2020 – Söz (Tahir)
2020 – Sol Yanım (Barbar)

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Lale Belkıs kimdir? Lale Belkıs kaç yaşında? İşte Lale Belkıs hayatı, filmleri ve şarkıları
BİYOGRAFİLale Belkıs kimdir?
Cemre Kemer kimdir? Cemre Kemer kaç yaşında? Cemre Kemer kiminle evlendi?
BİYOGRAFİCemre Kemer kimdir?
Aliye Berger kimdir, nerelidir? Google Aliye Berger'i doodle yaptı! Aliye Berger'in hayatı ve eserleri
BİYOGRAFİGoogle Aliye Berger'e doodle hazırladı! Aliye Berger ...
Metin Akpınar kimdir? Metin Akpınar nereli ve kaç yaşında? İşte Metin Akpınar'ın hayatı, filmleri, tiyatro oyu
BİYOGRAFİMetin Akpınar kimdir?
Aliye Berger kimdir? - Aliye Berger neden Doodle oldu? İşte Aliye Berger'in biyografisi
BİYOGRAFİAliye Berger kimdir?
Can Dündar kimdir, kaç yaşında?
BİYOGRAFİCan Dündar kimdir?
Masumlar Apartmanı Neriman'ı Gizem Katmer kimdir? Gizem Katmer kaç yaşında?
BİYOGRAFİMasumlar Apartmanı Neriman'ı Gizem Katmer kimdir?
Cavit Çağlar kimdir? Cavit Çağlar kaç yaşında ve nereli?
BİYOGRAFİCavit Çağlar kimdir?
Ertuğrul Gazi tarihte nasıl öldü? Ertuğrul Gazi kaç yaşında öldü?
BİYOGRAFİErtuğrul Gazi kimdir?
Ömür Akkor kimdir? MasterChef'e konuk olan şef Ömür Akkor kaç yaşında ve nerelidir?
BİYOGRAFİÖmür Akkor kimdir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X