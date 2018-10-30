Solihull Moors - Halifax Town maç önü

İngiltere Ulusal Lig maçında Solihull Moors ile Halifax Town, 30 Ekim 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:45. 34 puanlı Solihull Moors 4. sırada bulunuyor, Halifax Town 21 puana sahip ve 14. sırada. Solihull Moors, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Halifax Town son 5 mücadelede 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 448 kodlu maçı oynayanlar; Solihull Moors galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.30, Halifax Town galibiyet oranı 4.30. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Solihull Moors önceki hafta Wrexham mücadelesinde 1-0 yenildi.

Halifax Town ise Hartlepool United maçında 4-0 yenildi.

Solihull Moors, evinde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 4 gol yedi.

Halifax Town, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Halifax Town, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ