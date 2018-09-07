Solihull Moors - Hartlepool United maçı öncesi rakamlar

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Solihull Moors, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Hartlepool United takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. 16 puanlı Solihull Moors 8. sırada bulunuyor, Hartlepool United 16 puana sahip ve 6. sırada. Solihull Moors son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Hartlepool United son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 392 kodlu maçı oynayanlar; Solihull Moors galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.10, Hartlepool United galibiyet oranı 2.50. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Solihull Moors son haftadaki Wrexham müsabasında 1-0 yenildi.

Hartlepool United ise Halifax Town maçında 4-0 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Solihull Moors, 5 gol attı ve 2 gol yedi.

Hartlepool United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hartlepool United, 6 gol atarken 4 gol yedi.

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